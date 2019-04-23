Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков рассказал о подготовке сборной к новому сезону.

По словам Чепикова, первый сбор национальной команды состоится сразу после майских праздников. Он отметил, что мужская и женская команды будут тренироваться в Белокурихе.

Вице-президент рассказал, что в прошлом сезоне подготовка у биатлонистов не была полноценной. Чепиков также подчеркнул, что выборы президента СБР были назначены только на 18 мая 2018 года, а победившее в них руководство лишь ближе к лету смогло назначить новый тренерский состав и определиться с планами подготовки.

«В этом году у нас все стабильнее», – сказал Чепиков, слова которого приводят «Известия».

Ранее Чепиков рассказал, что команда хочет предложить сотрудничество восьмикратному олимпийскому чемпиону Уле Эйнару Бьорндалену.

Напомним, ранее СБР предложил сотрудничество норвежцу Ларсу Бергеру, однако тот ответил отказом. По словам Бергера, в Минске за завтраком у него была приятная беседа с Владимиром Драчевым и Сергеем Чепиковым. Тем не менее норвежский спортсмен отметил, что на данный момент для него неактуально заниматься тренерской работой в России.