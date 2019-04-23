Российский фигурист Дмитрий Соловьев рассказал что у него с Еленой Ильиных были планы по созданию танцевального дуэта для участия в профессиональных соревнованиях.

Соловьев рассказал, что он разговаривал с фигуристкой, и она возмущена информацией, которую дали без ее ведома, а ему она ничего не говорила про окончание карьеры.

Соловьев, слова которого приводит «Р-Спорт», заявил, что у него с Ильиных были такие разговоры и кое-какие планы по поводу начала совместных выступлений на соревнованиях.

Ранее чемпионка Олимпиады в Сочи Ильиных в эфире программы «Даешь ЗОЖ» на радио Megapolis FM объявила о своем решении завершить спортивную карьеру, но позже рассказала, что пока не планирует завершать карьеру. По словам Ильиных, она так сильно любит фигурное катание, что рано говорить о том, что она с ним расстается.