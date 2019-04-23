Действующие обладатели Кубка Стэнли — столичный «Вашингтон» поставил себя на грань вылета уже в первом раунде плей-офф НХЛ. Прошедшей ночью «Кэпиталс» проиграли в гостях «ураганам» из «Каролины» (2:5). Теперь командам предстоит решающий седьмой матч в Вашингтоне.

Серия получается очень агрессивной для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Драка россиянина в одном из первых матчах противостояние с другим русским Андреем Свечниковым сделало свое дело. Овечкин на взводе до предела. Конечно, он не хочет вылетать в первом раунде. Мы же помним, насколько он любит Кубок Стэнли.

После драки со Свечниковым Овечкин решил разобраться с Фегеле, который сломал ключицу одноклубнику россиянина Ти Джею Оши. Про ключицу выяснилось потом, не зная об этом, Овечкин хотел добраться до Фегеле сразу после эпизода, но помешали арбитры. Овечкин отыгрался уже в следующем матче: подкараулил Уоррена на льду и произвел достаточно спорный по своей чистоте силовой прием.

Окончательно довели Овечкина в шестой игре серии. Еще в первом периоде игрок «Каролины» увернулся от его силового приема. Тогда уезжая на смену, Ови показал «жест курицы» скамейке «ураганов».

В середине третьего периода он забил, как казалось, чистый гол — эта игра на добивании сравняла бы счет в матче. Однако арбитры решили по-другому. По итогам просмотра было определено, что Овечкин нарушал правила. Дальше нервы у россиянина не выдержали. Он грубо отругал арбитра, начал саркастически аплодировать судьям. И, конечно же, был удален до конца игры.

Эмоции — это хорошо. Топливо, которое дает преимущество. Но необходим контроль. Самообладание в виде спокойствия, выдержки, хладнокровия. В этом ключ успеха Овечкина в седьмой игре. Нужно вложить всю ярость в бросок из левого круга вбрасывания.