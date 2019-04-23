Новый главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о свое назначении.

По словам Григоряна, тяжело бросать свою команду. Он отметил, что для кого-то женский футбол — это баловство, но для Григоряна это вид спорта, который он ценит и в котором провёл молодость. Тренеру непросто было принять такое решение, но с другой стороны, он понимал, что это великолепный шанс выйти с командой в РПЛ, а чтобы туда выйти, нужно достойно завершить чемпионат. Григорян рассказал, что уже поблагодарил Мурата Искакова, но для команды, идущей на первом месте, неприемлемо терять уверенность.

«Это основной фактор, который повлиял на такое решение. Недопустимо идти на первом месте и играть так, будто ты сомневаешься», — сказал Григорян, слова которого приводит официальный сайт «Тамбова».

Напомним, Александр Григорян, работавший в последнее время на телевидении, стал новым главным тренером «Тамбова», который занимает первое место в таблице ФНЛ.

По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, такое решение было принято из-за небольшого спада в команде — нужно было оживить коллектив. В этом причина увольнения предыдущего тренера Искакова.