Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в своем Instagram опубликовал редкую фотографию спортсмена.

«Настоящая молодая пушка никогда не меняется», — подписал Абдель-Азиз фото с юным Нурмагомедовым.

Ранее стало известно, что российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с временным чемпионом промоушена Дастином Порье. Как сообщает MMAFighting, поединок будет проходить 7 сентября в Абу-Даби.

Напомним, 6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Конора Макгрегора. После поединка между командам началась потасовка, за которую обоих бойцов дисквалифицировали на долгий срок.

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, при каких условиях состоится реванш Хабиба и Конора.