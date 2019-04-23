Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» Люк Уолтон обвиняется в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает телеканал ESPN. По информации источника, тренера обвиняет бывшая ведущая телеканала Spectrum SportsNet LA Келли Теннант. По ее словам, Уолтон насильно прижимал ее к кровати и целовал. Согласно иску ведущей, Уолтон предложил ей встретиться в отеле в Санта-Монике, чтобы обсудить книгу, которую она пишет.

Предполагаемый инцидент случился в апреле 2016 года, когда специалист работал в тренерском штабе «Голден Стэйт». Национальная баскетбольная ассоциация начала собственное расследование.

Отметим, главным тренером «Сакраменто Кингз» 39-летний Уолтон стал 14 апреля 2019 года. Ранее он три года работал в «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым расстался после непопадания команды в плей-офф в нынешнем сезоне.

Ранее российский центровой «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов поделился мнением о выступлении своей бывшей команды «Лос -Анджелес Лейкерс» в текущем сезоне.