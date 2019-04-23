Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити».

По словам Сульшера, он уверен в своей команде и себе и готов принять этот вызов.

Норвежец отметил, что ему не нравится проигрывать, но когда ты показываешь плохие результаты, нужно быть достаточно уверенным, чтобы говорить, что двигаешься в правильном направлении.

«Хотелось бы думать, что я подходящий человек для того, чтобы принимать важные решения. Мне нравятся все парни. Я люблю их. Они отличные ребята. Но мне нужно руководить клубом. Я помогаю игрокам, но работаю на клуб. Я буду прилагать все усилия, чтобы делать правильные вещи для клуба», — сказал Сульшер, слова которого приводит Twitter журналиста Саймона Стоуна.

Отметим, манкунианское дерби состоится 24 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Ранее защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о предстоящем дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».