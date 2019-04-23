В Пресненском суде города Москвы сегодня, 23 апреля, возобновится рассмотрение дела о двух драках в центре Москвы с участием компании футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Десятое по счету заседание за три недели запланировано на 14:00 по московскому времени.

Слушание будет полностью посвящено защите подсудимых. Защитой будут представлены доказательства невиновности футболистов.

В пятницу, 19 апреля, в сети появилось полное видео драки в кафе «Кофемания», в ходе которой от рук футболистов, а также брата Александра Кокорина, Кирилла и друга Александра Протасовицкого пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и начальник ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. На последнем заседании в суде это видео было просмотрено прокурором и адвокатами.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.