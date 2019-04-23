Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о своем новом увлечении — скандинавской ходьбе.

По словам Слуцкой, она открыла для себя скандинавскую ходьбу несколько лет назад, и просто влюбилась в эту физкультурную дисциплину.

Слуцкая уверяет, что ходьба невероятно полезна для здоровья, фигуристка желает всем, кто пока ей не занимается, обязательно попробовать.

«И не надо думать, что это больше для представителей старшего поколения. Увлечение скандинавской ходьбой полезно в любом возрасте», — сказала Слуцкая, слова которой приводит «Тюменская Арена».

Ранее Слуцкая рассказала о своей деятельности в Государственной думе и поделилась мнением по поводу критики в интернете. Экс-спортсменка заявила, что социальные сети — это пространство, в котором любой человек, не реализовавшийся в своих делах, может зайти на страницу к известной персоне и «вылить на него свою несостоятельность».