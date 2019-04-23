Бывший чемпион Fight Nights Global в наилегчайшем весе Вартан Асатрян рассказал о своем поведении, когда сказал фразу «судьи – шкуры» после проигранного боя с Али Багаутиновым.

По словам Асатряна, он никак не хотел никого лично задеть, но теперь что было, то былоАстарян заявил, что он не хочет ни перед кем оправдываться, его лишили 20% от гонорара и отстранили на шесть месяцев.

«Может, завтра Камилу (Гаджиеву) придет новая мысль – еще процентов на 30 снизить мой гонорар. За то, что я не попрощался с ним в тот день», — сказал Асатрян.

Боец, слова которого приводит Life, отметил, что он не один час говорил с судьями после боя.

«Друг друга поняли, никто юбки не носит, дали по рукам, никто обиды не держит, так как сами когда-то были бойцами и понимают это состояние. Ну и какой это труд, когда ты пашешь месяцами, и тут бах – победа убежала!» — добавил Асатрян.

Напомним, 6 апреля Асатрян проиграл Багаутинову по очкам на турнире Fight Nights Global 92 на стадионе «Динамо».

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