В рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в Бостоне местные «Бруинз» принимают «Торонто Мэйпл Ливз».

Матч стартовал в 02:00 по московскому времени. В данный момент счет в серии ничейный — 3-3. Первые две встречи завершились зеркально — оба раза команды играли со счетом 4:1. В первом матче победа была за «Торонто». Третий матч закончился победой «Торонто» со счетом 3:2. В четвертой встрече победу праздновал «Бостон» — счет 6:4. Пятая игра завершилась победой «Торонто» со счетом 2:1, а шестой матч закончился победой «Бостона» со счетом 4:2.

Россиийский защитник «Мэйпл Ливз» Никита Зайцев результативными действиями не отличился.

Напомним, в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Ливз» заняли итоговое пятое место в Восточной конференции со 100 очками.

«Бостон Бруинз» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 107 баллов.