Российский фигурист Максим Ковтун принял решение завершить спортивную карьеру.

Об этом сообщил сам спортсмен.

По словам Ковтуна, у него не было длительных раздумий, он просто вдруг очень отчётливо понял, что представляет собой его спортивная жизнь и к чему она идёт.

«Закончить с фигурным катанием год назад я не мог. Даже не думал об этом, поскольку знал, что если не сумею вернуться на свой прежний уровень, чувство нереализованности в этом случае меня просто сожрёт. Сейчас же у меня есть чёткое ощущение, что как фигурист я сделал всё, что мог, всё, на что был способен», — сказал Ковтун, слова которого приводит «РИА Новости»

Напомним, Ковтун является серебряным призером чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратным серебряным призёром командного чемпионата мира, а также четырёхкратным чемпионом России.

Ранее Максим Ковтун не выступил на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. В составе сборной России на чемпионате мира его заменил Андрей Лазукин, первый запасной.