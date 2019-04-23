Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев рассказал, оказывает ли поддержку команде правительство Дагестана.

По словам Кадиева, в течение всей первой части сезона «Анжи» постоянно персонально приглашал первых лиц Дагестана: двух вице-премьеров, министра спорта, главу администрации, премьер-министра и главу республики.

«Мы им прямо на руки в приемную доставляли не просто пригласительные билеты, а официальные письма в конвертах, адресованные уважаемым лицам. И что вы думаете? Вообще никакой реакции. Даже никто не позвонил и не сказал: «Не можем прийти, извините». Просто наплевательское отношение к «Анжи», — сказал президент клуба.

Он отметил, что единственный позитивный шаг сделал премьер-министр, когда привел сына в академию «Анжи». Кадиев заявил, что не чувствует от республики заинтересованности в сохранении клуба и не видит от них желания болеть за дагестанский футбол.

«Я понимаю, что им мой фейс не нравится, но мой фейс может не нравиться половине игроков Премьер-лиги. Однако они приезжают в Махачкалу и играют в футбол. Это же не театр, где я играю главную роль и обращаюсь к зрителям», — сказал Кадиев, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что правительство Дагестана по-прежнему находится в поисках вариантов финансирования махачкалинского «Анжи».

Как сообщает министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов, общий долг «Анжи» составляет порядка 250 миллионов рублей, и Минспорт региона пытается привлечь заинтересованных бизнесменов и меценатов.

По словам Магомедова, на содержание клуба в год необходимо около 360 миллионов рублей.