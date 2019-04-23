Петербургский журналист Артем Александров увидел, что в интернет-магазине «Зенита» тонкий свитер с высоким горлом называется «водолазка». Как-то не по-питерски. «Что за безобразие», — написал журналист в твиттере, с упоминанием соцсети клуба.

«Зенит» отреагировал быстро и переименовал водолазку в бадлон на сайте интернет-магазина.

«Каемся теперь все как надо», — написал твиттер «Зенита».

Тонкий свитер с высоким горлом можно найти на сайте клуба в интернет-магазине в разделе с классической одежды. Именно там можно купить мужской бадлон, а не «водолазку»