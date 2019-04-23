Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Алексей Урманов высказал относительно решения Максима Ковтуна завершить карьеру. По словам Урманова, Слава богу, что тот принял такое решение.

Урманов считает, что Ковтун молодец и все правильно сделала. По словам тренера, если что-то делать, то надо делать, а если ничего не делать, то значит, нужно сидеть дома на диване. Ковтун говорил о том, что он вернулся и будет успешно выступать, но, к сожалению, этого не произошло.

«Сейчас объявлять о завершении карьеры, наверное, правильно. Надо констатировать факт: сезон, по большому счету, не получился. Вот и все», — приводит слова Урманова Sport 24.

Урманов отметил, что даже не представляет, чем Ковтун будет заниматься по окончании карьеры, посколькуо сейчас спортсмены ведут себя порой очень странно.