Бывшие футболисты «Зенита» Александр Кержаков и Андрей Аршавин перед матчем с «Динамо» на «Газпро-Арене встретятся с болельщиками и раздадут автографы. Это будет происходить, начиная с 19:30 на трибуне А. Там же пройдёт церемония, в ходе которой Аршавин и Кержаков оставят отпечатки свои стоп для клубной Аллеи славы.

После церемонии, с 19:45 до 20:40, игроки проведут автограф-сессию для болельщиков «Зенита»

«Время ограничено!» — предупреждает клубная пресс-служба.

Аршавин сыграл за «Зенит» 376 матчей, в которых забил 80 мячей и отдал 145 голевых передач. Вместе с «Зенитом» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Кержаков европейские трофеи с «Зенитом» не завоевывал. Он отыграл за петербургскую команду 386 матчей, в которых забил 163 мяча. С «Зенитом» Кержаков становился трехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок России. Бывший форвард является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» и всего российского футбола.