Футболисты чемпионата России умеют не только играть в мяч, но и выбирать себе жен.

Жена Игоря Смольникова — Екатерина

Екатерина Смольникова вместе с женой Олега Шатова Викторией являются основательницами благотворительного фонда «Play and Help», который помогает другим Благотворительным фондам и частным лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в борьбе за жизнь и здоровье. Девушки грамотно распоряжаются финансами, которые зарабатывают их мужья, в отличие от большинства жен футболистов.

Девушка Гжегоша Крыховяка — Селия

Селия Жаунет – французская модель, и она пока не в официально зарегистрированных отношениях с польским футболистом «Локо». В 2015 году ее признали самой сексуальной подругой польских футболистов: Селия оказалась круче, чем вторая половина Роберта Левандовского и супруга Артура Боруца. Гжегож и Селия сошлись еще до того, как Крыховяк перешел из «Севильи» в «ПСЖ», а затем переехала с ним в Москву. На ЧМ-2018 девушка поддерживала игрока на каждом матче сборной Польши.

Жена Дмитрия Тарасова — Анастасия

Пока вся страна слушает песни Бузовой (кто эти люди, кстати?), Дмитрий нашел себе другую женщину, они сыграли свадьбу, и у них уже родился ребенок. Анастасия Костенко работала моделью, а в 2014 году стала вице-мисс России.

Жена Юрия Жиркова — Инна

Еще одна участница всероссийского конкурса красоты: в 2012 году она стала победительницей конкурса «Миссис России». После замужества Инна начала заниматься дизайном одежды, но наибольшая слава пришла к ней после сюжета Бориса Соболева, где жена футболиста сборной России не смогла ответить на простейшие вопросы. Журналист спросил у Жирковой, кто написал «Полонез Огинского» и кто такая Агния Барто. После этого девушка отказалась от короны Миссис России.

Жена Романа Зобнина — Рамина

Роман познакомился с будущей женой на одном из матчей второго дивизиона в Тольятти, в котором принимала участие Академия имени Юрия Коноплёва, чьи цвета в то время защищал Зобнин. Знакомство пары проходило весьма стремительно и уже спустя короткий промежуток времени молодые люди объявили о помолвке. Не так давно Рамина в своем Instagram призналась, что муж запрещает ей делать пластические операции. «Как относишься к пластике?», — спросил у Рамины один из подписчиков. «Я нейтрально, а Рома никак. Поэтому не видать мне пластики», — ответила девушка на вопрос пользователя.