Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов на проходящем во вторник заседании Пресненского суда зачитал отрывок из заключения врача сине-бело-голубых Михаила Гришина.

«Вероятен прогресс артроза коленного сустава с возможным завершением спортивной карьеры», – сообщается в заключении.

Напомним, в Пресненском суде города Москвы сегодня, 23 апреля, возобновилось рассмотрение дела о двух драках в центре Москвы с участием компании футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Десятое по счету заседание за три недели началось в 14:00 по московскому времени. Слушание полностью посвящено защите подсудимых. Защитой будут представлены доказательства невиновности футболистов.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.