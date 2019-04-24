Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет матч в рамках 25 тура чемпионата России по футболу с московским «Динамо«. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на портале Nevasport.

Игра пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. Перед матчем на стадионе состоится традиционный «Фан-променад», зрители смогут посетить автограф-сессию легендарной «золотой связки» петербургского клуба Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Также на арене пройдут выступления стенд-ап комиков и артистов в жанре «импровизация».

Сейчас «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, имея в активе 51 очко. Ближайшие преследователи по таблице отстают на 8 и 9 баллов. В предыдущем туре «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 3:2. Дубль в матче оформил Артем Дзюба, также со штрафного забил Ярослав Ракицкий.