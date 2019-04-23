Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов на проходящем во вторник заседании Пресненеского суда зачитал ответ на адвокатский запрос, подписанный психологом Рюхиным.

Как сообщается в заключении, Кокорин отличается повышенной чувствительностью нервной системы, плохой устойчивостью к психоэмоциональной нагрузке, а его нервная система нуждается в восстановлении. Отмечается, что у него снижена способность самоконтроля, на фоне длительного психического напряжения повышена чувствительность к оценке со стороны окружающих.

«По моему предположению, в течение нескольких месяцев игрок находился в состоянии повышенного напряжения, связанного с его профессиональной деятельностью – необходимостью восстанавливаться после тяжелой травмы, а также пропущенным в связи с ней чемпионатом мира. Вышеуказанные факторы провоцируют состояние психологического напряжения. Как следствие человеку труднее управлять своими эмоциями», — сообщается в заключении.

Напомним, в Пресненском суде города Москвы сегодня, 23 апреля, возобновилось рассмотрение дела о двух драках в центре Москвы с участием компании футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Десятое по счету заседание за три недели началось в 14:00 по московскому времени. Слушание полностью посвящено защите подсудимых. Защитой будут представлены доказательства невиновности футболистов.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.