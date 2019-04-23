Президент UFC Дана Уайт рассказал о своих планах заняться организацией профессионального бокса.

По словам Уайта, активные действия в этой сфере начнутся осенью, а в конце лета станет известно, что UFC делает в боксе.

«Мне не нравится, что лучшие боксеры не дерутся друг с другом. Они могут зарабатывать кучу денег и вдохновлять бокс. Но при этом продолжают вредить сами себе», – сказал Уайт, слова которого приводит CNN.

Ранее Уайт рассказал о грядущих изменениях в главном промоушене смешанных единоборств.

По словам Уайта, нужно подождать до шоу в Вегасе. Американец заявил, что в течение двух месяцев он покажет будущее, и речь идет не только о будущем UFC, но и о том, что ждёт смешанные единоборства.