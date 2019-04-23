Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, экс-фигурист Алексей Ягудин прокомментировал решение Максима Ковтуна завершить спортивную карьеру. Слова бывшего спортсмена цитирует агентство ТАСС.

«Каждый человек пишет своими действиями и поступками книгу жизни. И если он решил, что эта глава — насыщенная и полная, закончена, что можно поставить в ее конце жирную точку, то никто не вправе осуждать это решение», — заявил Ягудин, добавив, что Ковтун был очень ярким спортсменом.

По словам олимпийского чемпиона, в Ковтуне угасли огонь и драйв, которые вели к великим достижениям. «Возможно, он станет одним из величайших тренеров, никто и никогда не знает, что будет дальше, что будет даже завтра. Я много лет дружу с ним и желаю ему удачи в той профессии, которую он выберет», — заключил Ягудин.

Напомним, сегодня, 23 апреля, тренер Максима Ковтуна Елена Буянова сообщила о решении фигуриста закончить со спортом.