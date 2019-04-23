Полузащитник «Копенгагена» Виктор Фишер сравнил выкрики гомофобных лозунгов с проявлениями расизма.

По словам Фишера, гомофобия не должна приниматься, ее нужно рассматривать так же, как и расизм. Он отметил, некоторые люди говорят, что нужно игнорировать это, но футболист этого не делает и надеется, что это заставит людей думать.

«Слово «гей» никогда не должно быть оскорблением, тем более в Дании в 2019 году», — сказал Фишер, слова которого приводит Via Ritzau.

Ранее Фишер столкнулся в выездном матче чемпионата Дании против «Оденсе» с гомофобными лозунгами болельщиков.

Также сообщалось, что пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту голландка Ирен Вюст женится на партнерше по сборной Голландии Летиции де Йонг.