Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о возможном увеличении количества клубов из европейских стран в Континентальной хоккейной лиге.

По словам Курри, если появится больше клубов из Европы – это будет хорошо.

Он отметил, что можно будет поделить лигу на три дивизиона, и это бы сократило количество перелетов, сделало бы жизнь многих клубов легче.

«Хотя, я понимаю, что это очень сложная тема», – сказал Курри, слова которого приводит ТАСС.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своем желании видеть представителей Швеции в Континентальной хоккейной лиге. Кроме того, президент во время встречи с представителями французского бизнеса пригласил бизнесменов посодействовать участию французских хоккеистов в КХЛ

За всю историю КХЛ в лиге играли команды из Финляндии, Китая, Чехии, Словакии, Хорватии, Украины, Беларуси, Латвии и Казахстана.