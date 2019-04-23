Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед» из-за мышечной травмы.

Об этом рассказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола. По словам тренера, он не знает точный характер травмы бельгийского полузащитника и сроки его восстановления.

Напомним, бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» получил повреждение в матче 35-го тура чемпионата Англии. «Горожане» на своём поле принимали «Тоттенхэм» и одержали победу с минимальным счётом 1:0, однако хавбек не смог доиграть матч до конца.

Де Брюйне получил повреждение ещё в первом тайме: на 38-й минуте бельгиец был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил бразильский полузащитник Фернандиньо.