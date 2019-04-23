Российские лыжники Сергей Устюгов и Елена Соблева рассказали о том, кого хотели бы пригласить на свою свадьбу. Слова спортсменов цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Елену Валерьевну Вяльбе вообще без вопросов позовем. Она будет первым гостем, которого мы пригласим на свадьбу! Глава лыжного семейства в России, о чем тут говорить», — сказал Устюгов.

Об иностранных коллегах на торжестве лыжники не думают: «Особой дружбы ни с кем из них нет. Нас только спорт связывает. Если всех таких друзей звать, точно кавказская свадьба получится».

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов сделал предложение своей девушке, коллеге по сборной России Елене Соболевой. Спортсмены тренируются в группе одного специалиста Маркуса Крамера.