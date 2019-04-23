Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух поделился мнением о решении Максима Ковтуна завершить карьеру спортсмена. Слова специалиста приводит агентство РИА «Новости».

«Трезво оценивать свои силы и возможности — это признак большого мастера, многим на это не хватало сил. Рад, что Максим не из их числа», — заявил Авербух, добавив, что Ковтун проделал большую работу, чтобы вернуться на лед и выиграть чемпионат России.

Илья Авербух считает, что без работы фигурист не останется, однако говорить о тренерских перспективах пока рано: «Теоретически каждый способен стать большим тренером, но получается у единиц. Глупо сейчас рассуждать об этом, время рассудит».

Напомним, сегодня, 23 апреля, тренер Максима Ковтуна Елена Буянова сообщила о решении фигуриста закончить со спортом.