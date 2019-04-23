Российский экс-фигурист Максим Ковтун рассказал о том, из чего складывались его доходы в последнем сезоне и почему ему пришлось распрощаться с брендовыми вещами. Слова бывшего спортсмена приводит агентство Р-Спорт.

По словам Ковтуна, соревнующийся фигурист зарабатывает лишь тогда, когда хорошо выступает. «Мое финансовое положение на протяжении всего сезона было равно нулю. Я ничего не заработал, а той стипендии, что продолжал получать, хватало разве что на еду», — заявил экс-фигурист.

Понты, по заявлению Ковтуна, у него убавились, в брендовых вещах фигурист не нуждается: «Все это продал, когда сидел совсем без денег. Так что теперь я – мальчик, у которого нет сумки Louis Vuitton. Но от этого я точно не страдаю!».

Напомним, сегодня, 23 апреля, тренер Максима Ковтуна Елена Буянова сообщила о решении фигуриста закончить со спортом.