Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков поделился впечатлениями от первой тренировки с новой командой.

«Двухсторонний матч? Мне было интересно. Я провёл только одну тренировку и быстро устал, но мне было комфортно», — сказал Гавриков, слова которого приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, показатель полезности Гаврикова составляет «+48». Контракт 23-летнего россиянина будет действовать на протяжении двух лет. Об этом сообщает пресс-служба «жакетов». Ранее хоккеист сообщал, что в случае вылета «Коламбуса» из борьбы за Кубок Стэнли он будет готов вернуться в расположение сборной России и выступить на чемпионате мира.

Кроме того, тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Шоу поделился мнением о Гаврикове, который досрочно расторг соглашение со СКА и перешел в стан американской команды.