Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о своем восстановлении после проблем минувшего соревновательного сезона. Слова спортсмена цитирует издание «Спорт-Экспресс».

«Я сдал самые разные анализы, посетил порядка пяти врачей. Даже онколога», — заявил Устюгов, уточнив, что ещё на обследовании в больнице прошел и МРТ. «Я же говорил уже, что у меня были проблемы с надкостницами. Теперь хоть имею понятие, что там такое и как это можно лечить», — сказал спортсмен.

Сейчас Устюгов принимает курс антибиотиков по части гастроэнтерологии, это связано с проблемами, возникшими в конце сезона, в том числе, и на чемпионате мира в Зеефельде. «Я о себе много нового узнал в последнее время. Насколько понял, если поправлю здоровье – меня будет не остановить», — уверенно заявил лыжник.

Напомним, на чемпионате мира в Зеефельде у Устюгова обнаружились проблемы с желчным пузырем, из-за чего он не смог ускориться в эстафете и принес команде России серебряную медаль.