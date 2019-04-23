Российский тренер по фигурному катанию, бывшая наставница Максима Ковтуна Инна Гончаренко рассказала о том, что думает по поводу завершения карьеры своего экс-подопечного. Слова Гончаренко приводит агентство «Р-Спорт».

«Думаю, это некоторая слабохарактерность со стороны Максима. Он просто опустил руки», — сказала Гончаренко, добавив, что такое уже бывало у Ковтуна, когда что-то шло не так в его карьере.

«В спорте ведь нужно каждый день идти вперед. Это иллюзия, что после какого-то периода тяжелой работы можно позволить себе отдохнуть. Нельзя», — сказала тренер, уточнив, что терпеть неудобства, в том числе и финансовые, Ковтуну всегда было немного тяжеловато.

Напомним, сегодня, 23 апреля, тренер Максима Ковтуна Елена Буянова сообщила о решении фигуриста закончить со спортом.