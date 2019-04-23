Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов зачитал на очередном заседании в Пресненском суде Москвы заключение сурдопереводчиков о видеозаписи конфликта в «Кофемании», который произошел между компанией игрока «Зенита» и директором департамента Минпромторга Денисом Паком.

«Заключение специалистов ООО «Лингвист» – экспертов в областях: Русский жестовый язык, сурдоперевод, сурдопедагогика. Они объяснили мимику и жесты участников конфликта в «Кофемании». Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошёл конфликт. Он был спровоцирован Паком», — заявил Ромашов, чьи слова приводит портал «Чемпионат.com».

Напомним, 8 октября 2018 года компания футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина совершила нападение на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и начальника ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Уже полгода четверо подсудимых находятся в СИЗО, в апреле началось рассмотрение дела в суде по существу.