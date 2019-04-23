Министр спорта Павел Колобков согласовал списки тренерского штаба сборной России по биатлону на следующий сезон. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Сегодня, 23 апреля, состоялась встреча Павла Колобкова с президентом СБР Владимиром Драчевым и главным тренером сборной России Анатолием Хованцевым. На ней и был согласован полный список тренеров на сезон-2019/20.

Старшим тренером мужской сборной остается Анатолий Хованцев, его помощниками в сезоне будут Максим Максимов и Артем Истомин. Продолжит возглавлять женскую сборную Виталий Норицын, помогать ему в этом будут Леонид Гурьев и Николай Загурский.

Женский резерв тренировать будут Сергей Коновалов и Евгений Куваев. Мужскую резервную сборную возглавят Сергей Белозеров и Сергей Идинов.

Первый сбор в межсезонье команда проведет в Алтайском крае уже в мае 2019 года.