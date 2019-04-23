Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал выступления российских биатлонистов в минувшем сезоне. Слова Колобкова цитирует официальный сайт Союза биатлонистов России.

«Команда прошла длинный сезон. Назвать его в полной мере успешным, наверно, нельзя», — заявил Колобков, добавив, что сезон дает основания делать выводы.

«Задача, чтобы весь тренерский коллектив, личные тренеры и ребята были объединены одной идеей – хорошо выступить в следующем сезоне и подготовиться к Олимпийским играм», — сказал министр спорта, добавив, что время до ОИ в Пекине пролетит быстро. «Я с оптимизмом смотрю на будущий сезон», — заключил Колобков.

Напомним, сегодня на встрече президента СБР Владимира Драчева и главного тренера сборной Анатолия Хованцева с министром спорта РФ Павлом Колобковым был утвержден полный список тренеров российской команды на следующий сезон.