Российское антидопинговое агентство отстранило от соревнований двух российских легкоатлетов: толкателя ядра Руслана Халикова и прыгунью в длину Елену Машинистову. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

В допинг-пробах этих спортсменов было обнаружено вещество гидрохлортиазид. Это диуретик, препараты этой группы включены в список запрещенных, поскольку могут помогать выводить из организма другие допинг-препараты.

Согласно отчету РУСАДА, Машинистова дисквалифицирована на год, однако в её срок будут входить те полгода, в которые спортсменка была временно отстранена от соревнований. Снова принимать участие в турнирах Машинистова сможет с 30 октября 2019 года. Халикова дисквалифицировали на полгода, также включив срок временного отстранения, выступать толкатель ядра сможет с 27 мая 2019 года.