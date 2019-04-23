Олимпийский чемпион по фигурному катанию в одиночном разряде Алексей Урманов оценил спортивную карьеру фигуриста Максима Ковтуна.

В интервью порталу «Спорт День За Днем» Урманов заявил, что Ковтуна не стоит сейчас обсуждать, даже в контексте того, что он завершил карьеру. «Спортсмен не показал в своей спортивной карьере ничего. И заявления, которые делал, он никогда не оправдывал. Поэтому чего тут обсуждать. Ну завершил и завершил», — сказал олимпийский чемпион.

«Перспективы надо ведь реализовывать. А он этого не делал. В последнем сезоне вроде как мальчик вернулся, но как оказалось позже он не вернулся», — заключил Урманов, добавив, что желает Ковтуну здоровья.

Напомним, сегодня, 23 апреля, тренер Максима Ковтуна Елена Буянова сообщила орешении фигуриста закончить со спортом.