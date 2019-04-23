Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать санкт-петербургский клуб «Зенит» за неподобающее поведение футболистов на поле во время матча 24 тура чемпионата России с «Краснодаром».

Об этом на очередном заседании КДК РФС заявил председатель комитета Артур Григорьянц. Причиной штрафа в 100 тысяч рублей стали шесть желтых карточек, полученных игроками «Зенита» в матче.

«В рапорте делегата есть запись, что на 78-й минуте произошла массовая стычка с участием всех запасных игроков, технического персонала. Таким образом все участники покидали техническую зону. Кроме того, Мусаев и Семак покидали техническую зону. Мы посчитали всех игроков по протоколу, по видеозаписи, где кто находился в этот момент. И таким образом выявили всех», — рассказал Григорьянц, добавив, что все «зенитовцы», причастные к стычке, оштрафованы на 10 тысяч рублей.

Напомним, «Зенит» победил «Краснодар» со счетом 3:2, победный гол забил Артем Дзюба в компенсированное время.