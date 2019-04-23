Стало известно, что на матч 33 тура чемпионата Франции по футболу главным арбитром впервые назначена женщина. Матч между «Амьеном» и «Страсбуром» рассудит француженка Стефани Фраппар.

Информацию об этом на официальном сайте опубликовала Федерация футбола Франции. Ранее 35-летняя Фраппар судила матчи в Лиге-2 с 2014 года, она также стала первой женщиной-судьей в истории этого турнира.

Сообщается, что Фраппар назначили на матч Лиги-1 в рамках подготовки арбитра к женскому чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2019 году во Франции.

Стефани Фраппар — не первая женщина, которая судит игры топ-5 европейских футбольных чемпионатов. С 2017 года в немецкой Бундеслиге в качестве главного арбитра матчи судила Бибиана Штайнхаус.