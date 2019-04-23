Заместитель генерального директора московского «Динамо» Роман Широков поделился своими ощущениями от грядущего матча его команды с «Зенитом» в чемпионате России по футболу.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Широков заявил, что «Динамо» будет не страшно выходить на поле «Газпром-Арены». «Мы достаточно успешно проводим матчи с лидерами. Еще посмотрим, как «Зенит» будет выглядеть эмоционально после Краснодара«, — сказал Широков.

По словам Широкова, болельщики «Зенита» обеспечат команде настрой, но это не помешает «динамовцам»: «Считаю, наша команда способна справиться с давлением на первых минутах. А там уже посмотрим. Попробуем предложить свои контраргументы».

Напомним, встреча «Зенита» и «Динамо» в рамках 25 тура чемпионата России по футболу состоится завтра, 24 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало матча в 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Nevasport.