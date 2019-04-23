Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников имеет все шансы принять участие в решающем для своей команды матче первого раунда серии плей-офф Кубка Гагарина против «Вашингтон Кэпиталс«.

По информации журналиста официального сайта НХЛ Майкла Смита, Свечников должен пройти обследование и принять участие в тренировке. Если врачи разрешат форварду играть, то он примет участие в матче.

В третьем матче серии Андрей Свечников подрался с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, у хоккеиста «Каролины» было подозрение на сотрясение мозга. Следующие три матча Свечников пропустил.

Седьмой матч серии плей-офф между «Вашингтоном» и «Каролиной» состоится в среду, 24 апреля, в столице США. Начало встречи в 2:00 (прим. редактора — 25 апреля) по московскому времени.