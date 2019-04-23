Олимпийский чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьёв сообщил, что работает над постановкой программы для российского фигуриста Сергея Воронова.

На своей странице в «Инстаграме» Соловьёв опубликовал фото с тренировки на катке в ЦСКА и признался, что для него это первый опыт постановки программ. Спортсмен отметил, что Воронов является очень талантливым и трудолюбивым фигуристом, живущим своим делом.

Напомним, Соловьёв выступал в дуэте с Екатериной Бобровой, которая недавно стала матерью.

Сергей Воронов в минувшем сезоне завоевал две медали этапов Гран-при: серебро в Японии и бронзу — в Америке. 31-летний фигурист отобрался в финал серии, где стал единственным представителем России. Выступить на чемпионате России в Саранске Воронов не смог, так как незадолго до старта получил повреждение. Неудачно приземление с прыжка во время тренировки в зале спровоцировало рецидив хронической травмы, поэтому Воронов снялся с турнира.