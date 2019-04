View this post on Instagram

Рабочий процесс. Нереально круто работать с талантливым, упёртым, трудолюбивым и живущим своим делом, льдом, фигурным катанием человеком !!! Это мой первый опыт постановки программ. Я никогда не видел себя тренером или постановщиком. Но, Серёга доверился мне. А я в свою очередь получаю огромное удовольствие от совместной работы и отдачи ! #ДмитрийСоловьев #СергейВоронов #ФигурноеКатание #РабочийПроцесс #ПостановкаПрограммы #ЦСКА #DmitrySolovyev #SergeyVoronov #FigureSkating #CSKA