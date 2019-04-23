После проведения турнира WTA в Штутгарте в главном теннисном рейтинге может смениться первая ракетка мира. В случае проигрыша лидера рейтинга Наоми Осаки в стартовом матче, Симоне Халеп необходимо будет пройти в финал розыгрыша, а Петре Квитовой — завоевать титул.

Об этом сообщается на официальном сайте WTA. В случае выхода японки Осаки в финал лидерство она не потеряет. Если же Осака проиграет на турнире до финала, в том числе и вылетит в полуфинале, то румынке Халеп потребуется выиграть турнир, чтобы опередить её по очкам.

Четыре теннисистки стартуют на турнире в Штутгарте со второго круга — Наоми Осака, Симона Халеп, Петра Квитова и Каролина Плишкова. Соревнования стартовали сегодня, 23 апреля, завершится турнир в воскресенье, 28 апреля.