Мадридский «Реал» может продать бельгийского вратаря Тибо Куртуа в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

По информации испанской прессы, новый главный тренер клуба Зинедин Зидан видит в основе команды другого вратаря — коста-риканского голкипера Кейлора Наваса, который сейчас находится в запасе. Игру Куртуа в этом сезоне Зидан и все руководство «сливочных» оценивают как плохую.

Бельгийский вратарь перешел в мадридский клуб летом 2018 года. Стоимость трансфера из лондонского «Челси» составила 35 миллионов евро. Чтобы стать игроком «Реала», Куртуа шантажировал команду и не приходил на тренировки. В 32 матчах за «Реал» в этом сезоне Тибо Куртуа пропустил 42 мяча. 10 игр в сезоне он сыграл на ноль.