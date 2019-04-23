Российское антидопинговое агентство заявило об отстранении врача, заставлявшего несовершеннолетнюю спортсменку принимать мельдоний. Информацию об этом разместили на официальном сайте организации.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Как сообщает РУСАДА, специалистка, не имеющая квалификации в спортивной медицине, выписала спортсменке запрещенный препарат в ходе обследования, а после её отказа принимать его отстранила девушку от занятий. После проверки Генпрокуратуры выяснилось, что таким образом было отстранено девять человек.

РУСАДА сообщает, что врач была переведена на работу, не связанную с медицинским обеспечением спортсменов, а пострадавшая смогла вернуться к тренировкам. Вид спорта и имя спортсменки в докладе организации не называется.