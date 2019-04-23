Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что дело его подзащитного расследовалось вне требований закона. Слова юриста цитирует портал «Спорт-Экспресс».

Как считает Ромашов, с юридической точки зрения все дело расследовалось незаконно. «Вы представьте себе: 18 следователей, да еще и дают поручения десяти оперуполномоченным. И поручения вы слышали какого характера: собирать доказательства. Они могли эти поручения на деревню дедушке писать. Мы считаем, что это беззаконие! Про раскадровку вы слышали, про заключение сурдопереводчика – тоже. Вот вам и все доказательства», — заявил адвокат журналистам после очередного заседания Пресненского суда г. Москвы.

Напомним, Александр Кокорин и ещё трое подсудимых: Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий проходят по делу о двух драках в центре Москвы.