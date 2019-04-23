Очередной апрельский вторник как и всегда оказался богатым на события в спорте и около него. Максим Ковтун всколыхнул всю общественность фигурного катания, объявив о завершении карьеры, а Овечкин не смог вывести свой «Вашингтон» в четвертьфинал Кубка Стэнли и будет сражаться с «Каролиной» в седьмом матче.

Итак, представляем вам дайджест новостей за 23 апреля от Nevasport:

Максим Ковтун завершил спортивную карьеру

Российский фигурист-одиночник Максим Ковтун принял решение о завершении спортивной карьеры. По словам спортсмена, он отчетливо понял, что как фигурист сделал все, что смог. Ковтуну сейчас 23 года, он четырехкратный чемпион России. В 2017 году фигурист уже приостанавливал спортивную карьеру, однако триумфально вернулся в декабре 2018, снова завоевав титул лучшего фигуриста страны. Затем последовал провал на чемпионате Европы и отказ от ЧМ. После окончания карьеры спортсмена Ковтун хочет приступить к тренерской работе.

Гол Овечкина не позволил «Вашингтону» завершить серию с «Каролиной»

«Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина не смог справиться с сопротивлением «Каролины Харрикейнс» и проиграл шестой матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Каролины», по ходу матча хоккеисты «Харрикейнс» отыгрывались дважды. Одну из шайб «Вашингтона» забросил Овечкин, россиянин мог бы сделать дубль, если бы не решение судьи. До конца игры Овечкина удалили за саркастические аплодисменты.

Стал известен полный состав тренеров сборной России на сезон-2019/20

Министр спорта РФ Павел Колобков на встрече с президентом СБР Владимиром Драчевым и главным тренером Анатолием Хованцевым утвердил список тренеров сборной России по биатлону на сезон-2019/20. Мужскую сборную продолжит возглавлять Хованцев, женской займется Виталий Норицын, а также Леонид Гурьев и Николай Загурский. В помощники Хованцеву определили Максима Максимова и Артема Истомина. Также на встрече утвердили кандидатуры тренеров резервной команды России.

Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Российское антидопинговое агентство сообщило о том, что двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за положительные допинг-пробы. У толкателя ядра Руслана Халикова и прыгуньи в длину Елены Машинистовой в пробе обнаружили вещество гидрохлотиазид. Сообщается, что Халикова дисквалифицировали на полгода, а Машинистову на год, однако в срок также будет входить временное отстранение, которое спортсмены получили еще в 2018 году. Халиков сможет выступать в соревнованиях уже с конца мая, а Машинистова — с октября.

Соловьев и Ильиных планируют создать пару

Фигурист Дмитрий Соловьев сообщил о том, что в его планах было создание танцевальной пары с Еленой Ильиных. Также он обсуждал это с самой фигуристкой. Сейчас Соловьев не выступает в соревнованиях, поскольку его партнерша Екатерина Боброва совсем недавно родила ребенка и находится в декрете. Ильиных последний раз выходила на лед в соревнованиях в сезоне 2017/18, после чего стала выступать в ледовых шоу. До этого она выступала в танцах на льду с Русланом Жиганшиным и Никитой Кацалаповым.