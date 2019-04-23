Хоккеисты петербургского СКА U11 уступили московским армейцам во второй игровой день детского хоккейного турнира «Кубок Газпром-Нефти». Соревнования в эти дни проходят в г. Сочи.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. Все шайбы были заброшены в первой половине встречи. На девятой минуте счет открыл нападающий ЦСКА Петр Субботин. Затем на 11 минуте СКА счет сравнял стараниями Семена Волкова. Во втором периоде окончательные цифры на табло установил Артем Пиляев из стана московской команды — он забросил шайбу на 28 минуте. В третьем периоде отыграться армейцы с Невы не смогли.

В стартовом матче турнира юные хоккеисты из Петербурга разгромили минское «Динамо» со счетом 9:1. Периоды в матчах сокращенные — один отрезок матча длится 15 минут вместо стандартных 20-ти.