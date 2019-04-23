Знаменитых российских фигуристов Наталью Бестемьянову, Андрея Букина и тренера Елену Чайковскую внесли в Зал славы фигурного катания. Об этом сообщил твиттер-аккаунт Golden Skate.

Елена Чайковская является заслуженным тренером СССР по фигурному катанию, за время спортивной карьеры она стала чемпионкой Советского Союза в женском одиночном катании. В качестве тренера наибольших успехов добилась с одиночницей Марией Бутырской, а также с танцевальной парой Людмилой Пахомовой и Александром Горшковым.

Наталья Бестемьянова и Андрей Букин выступали в паре в танцах на льду. В 1988 году они стали олимпийскими чемпионами на играх в Калгари. Помимо победы на Олимпиаде Бестемьянова и Букин стали четырехкратными чемпионами мира, а также пятикратными чемпионами Европы.