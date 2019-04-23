Юниорская сборная России по хоккею, за которую выступают спортсмены не старше 18 лет, проиграла хозяйке льда, команде Швеции на чемпионате мира. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу шведов.

В первом периоде счет открыт не был, команды только присматривались друг к другу. Во втором периоде шайбы забросили Филип Броберг на 24 минуте и Оскар Лавнер на 34-й. Окончательный счет в матче установил Симон Хольмстрем, он забил России на 54 минуте матча. Ответить голом россияне так и не смогли.

Этот матч стал заключительным для сборной России на групповом этапе турнира, ранее сборная обыграла словаков и латвийцев, а также проиграла США. Команда набрала шесть очков за четыре встречи и финишировала в группе на третьем месте. В четвертьфинале Россия сыграет против сборной Беларуси.