Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников следующий сезон проведет в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».

В КХЛ права на хоккеиста принадлежат петербургскому СКА, однако возможен вариант со сменой клуба.

Текущий сезон Сошникову не удался: он несколько раз выбывал из-за травм. Всего за год Сошников провел пять игр за основную команду «Сент-Луиса» и одиннадцать — за фарм-клуб. В матчах за основу результативными действиями россиянин не отметился, его показатель полезности к концу регулярного чемпионата составил «-1». В среднем, в каждом матче Сошников появился примерно на семь минут.

Три гола и три передачи Никита Сошников сделал за вторую команду «Сент-Луиса». Показатель полезности хоккеиста составил «+1».